Боевики стреляли из гранатометов и минометов под Мариуполем

С начала текущих суток, 2 декабря, боевики дважды обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Вблизи Водяного боевики стреляли из станкового автоматического гранатомета, а также дистанционно заминировали позиции войск ОС, использовав несколько запрещенных мин ПОМ-2.



«Боевых потерь и ранений в результате выстрелов среди украинских защитников нет», — отметили в штабе.



Кроме этого, саперы ГСЧС изъяли 125 взрывоопасных предметов, таким образом разминировав более 7 гектаров территории в прифронтовом районе.