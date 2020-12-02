Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 декабря

02 декабря 2020, 22:06

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 декабря

Ситуация с распространением COVID-19

За минувшие сутки в Донецкой области подтверждено 595 случаев инфицирования коронавирусом, а также девять летальных случаев. За все время исследований на Донетчине без учета неподконтрольной территории выявлено 23 752 случая заболевания COVID-19. Из них 11 460 человек выздоровели, 427 — умерли.

В отдельных районах Донецкой области выявили 148 заболевших коронавирусом. Кроме этого, умерли 15 заболевших ранее, утверждают в группировке «ДНР». Всего «ДНР» подтверждает 10977 заболевших коронавирусом. Из них 5065 человек выздоровели, а 1034 — умерли.

В Луганской области зафиксировали 117 заболевших коронавирусом и пять летальных случаев. За все время исследований в области диагноз коронавирус лабораторно подтвержден у 6467 человек. Из них выздоровели — 4567, 176 — умерли.

В отдельных районах Луганской области выявили 13 заболевших коронавирусом. Кроме того, зарегистрировано три смерти. За все время пандемии «ЛНР» признает 1795 заболевших. Из них 1569 человек выздоровели, а 147 умерли.

Политика

Россия в Совбезе ООН анонсировала проведение онлайн-заседания по формуле Аррии с участием членов «ДНР» и «ЛНР» Натальи Никоноровой и Владислава Дейнего. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что попытка РФ легитимизировать сепаратистов на Донбассе сорвана — заседание будут бойкотировать все члены-участницы ОБСЕ, входящие в Совбез.

Права человека

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине призвала Киев отвязать выплату пенсий от статуса переселенца.

Боевые действия

В результате срабатывания взрывоопасных предметов на Донбассе два человека погибли и 22 получили ранения в период с 1 августа по 31 октября, сообщили в ООН.

Общество

Миссия ОБСЕ зафиксировала, как члены «ЛНР» возводили ограждение на пункте пропуска у Счастья, несмотря на заявления о завершении строительных работ.

Подписывайтесь на рассылку:

* обязательное поле для заполнения
 

 

ТЕГИ

Прочее
Главное за день

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:06
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 декабря
12:02
«ЛНР» до сих пор продолжает строительные работы на КПВВ у Счастья
10:00
«ДНР» сообщила о 148 заболевших коронавирусом и 15 умерших за сутки
09:58
ОБСЕ на Донбассе обнаружила комплекс радиоэлектронной борьбы у границы с Россией
08:55
«ЛНР»: 13 заболевших и трое умерших от коронавируса за сутки
21:29
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 декабря
17:04
Беспилотники ОБСЕ глушили вблизи Каштанового и Ужовки
16:14
«ЛНР» переводит всех школьников на очно-заочное обучение
10:08
«ДНР»: Почти 180 новых случаев COVID-19 и 13 смертей
09:24
В Донецке обещают массовые гуляния на Новый год, несмотря на коронавирус
08:50
В «ЛНР» заявили о новой смерти из-за коронавируса
08:13
«ДНР» будет штрафовать автовладельцев из-за отсутствия своей «страховки»
все новости
22:06
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 декабря
20:58
Кулеба: Мы хотим больше учений НАТО в Украине
19:44
Сотрудника Минветеранов и его сообщника будут судить за вымогательство взятки у ветерана АТО
19:07
Генпрокурор Венедиктова отстранила прокуроров от дела против заместителя Ермака
18:16
Боевики стреляли из гранатометов и минометов под Мариуполем
18:02
Жилье для переселенцев: Рада ратифицировала соглашение с Германией
16:52
Корниенко призвал обеспечить проведение выборов в ОТГ Донбасса в следующем году
16:34
Боевику, который воевал против ВСУ в районе Песок, грозит до 15 лет тюрьмы
15:48
Рада создала комиссию по расследованию пожаров в Луганской области
15:43
Минздрав: Коронавирусом переболело уже около 3% населения Украины
14:53
В Луганской области — более сотни новых случаев COVID-19 и пять смертей
14:30
Большинство мэров и глав ОГА поддерживают запрет части новогодних гуляний
все новости
ВИДЕО
COVID-19 и социальные центры. Как в Луганской области помогают пожилым людям ►
02 декабря, 12:59
«Шахтер» снова обыграл «Реал» в Лиге чемпионов
01 декабря, 21:49
Дайджест НД: iPhone вмешался в выборы, перемирие под угрозой, ограничения на КПВВ ►
30 ноября, 09:00

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция