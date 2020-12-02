По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 декабря

Ситуация с распространением COVID-19

За минувшие сутки в Донецкой области подтверждено 595 случаев инфицирования коронавирусом, а также девять летальных случаев. За все время исследований на Донетчине без учета неподконтрольной территории выявлено 23 752 случая заболевания COVID-19. Из них 11 460 человек выздоровели, 427 — умерли.



В отдельных районах Донецкой области выявили 148 заболевших коронавирусом. Кроме этого, умерли 15 заболевших ранее, утверждают в группировке «ДНР». Всего «ДНР» подтверждает 10977 заболевших коронавирусом. Из них 5065 человек выздоровели, а 1034 — умерли.



В Луганской области зафиксировали 117 заболевших коронавирусом и пять летальных случаев. За все время исследований в области диагноз коронавирус лабораторно подтвержден у 6467 человек. Из них выздоровели — 4567, 176 — умерли.



В отдельных районах Луганской области выявили 13 заболевших коронавирусом. Кроме того, зарегистрировано три смерти. За все время пандемии «ЛНР» признает 1795 заболевших. Из них 1569 человек выздоровели, а 147 умерли.





Политика



Россия в Совбезе ООН анонсировала проведение онлайн-заседания по формуле Аррии с участием членов «ДНР» и «ЛНР» Натальи Никоноровой и Владислава Дейнего. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что попытка РФ легитимизировать сепаратистов на Донбассе сорвана — заседание будут бойкотировать все члены-участницы ОБСЕ, входящие в Совбез.



Права человека



Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине призвала Киев отвязать выплату пенсий от статуса переселенца.



Боевые действия



В результате срабатывания взрывоопасных предметов на Донбассе два человека погибли и 22 получили ранения в период с 1 августа по 31 октября, сообщили в ООН.



Общество



Миссия ОБСЕ зафиксировала, как члены «ЛНР» возводили ограждение на пункте пропуска у Счастья, несмотря на заявления о завершении строительных работ.



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