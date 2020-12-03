В Украине количество выздоровевших от COVID-19 превышает число заболевших второй день подряд

За минувшие сутки в Украине выявлено 14496 новых заболевших коронавирусом, а выздоровело больше — 15372 человека. Такая позитивная статистика фиксируется второй день подряд.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



Также за отчетный период указано, что 243 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19.



За все время пандемии в стране зарегистрировано 772 760 заболевших. Из них 384 426 человек выздоровели, а 12960 умерли.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1364), Запорожской (1060), Одесской (935), Киевской (924) и Харьковской (906) областях.