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В Украине количество выздоровевших от COVID-19 превышает число заболевших второй день подряд

03 декабря 2020, 08:17

В Украине количество выздоровевших от COVID-19 превышает число заболевших второй день подряд

За минувшие сутки в Украине выявлено 14496 новых заболевших коронавирусом, а выздоровело больше — 15372 человека. Такая позитивная статистика фиксируется второй день подряд.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за отчетный период указано, что 243 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

За все время пандемии в стране зарегистрировано 772 760 заболевших. Из них 384 426 человек выздоровели, а 12960 умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1364), Запорожской (1060), Одесской (935), Киевской (924) и Харьковской (906) областях.

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