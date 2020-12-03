На Донетчине — 423 заболевших и 17 умерших от COVID-19 за сутки

В Донецкой области еще 17 человек умерли вследствие осложнений, вызванных COVID-19. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.



Так, за прошедшие сутки умерли 12 пациентов в Мариуполе, 2 — в Краматорске, по 1 — в Дружковке, Волновахе и Селидово.



В течение среды, 2 декабря, COVID-19 диагностировали у 423 человек, среди которых 20 детей.



География новых случаев: 187 — в Мариупольской ОТГ, 74 — в Краматорской ОТГ, 71 — в Бахмутской ОТГ, 29 — в Славянской ОТГ, 17 — в Торецкой ОТГ, 11 — в Николаевской ОТГ, 7 — в Мирноградской ОТГ, 5 — в Константиновской ОТГ, по — 3 в Покровской, Угледарской и Лиманской ОТГ, по — 2 в Мангушской, Черкасской и Добропольской ОТГ, по — 1 в Сартанской, Светлодарской, Часовоярской, Дружковской, Никольской, Марьинской и Александровской ОТГ.



За все время исследований зафиксировано 24 175 случаев заболевания COVID-19, из которых 14 738 человек выздоровели, 444 — умерли.

За минувшие сутки в Украине выявлено 14496 заболевших коронавирусом.