«ДНР»: еще 172 заболевших и 16 умерших от коронавируса

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявили 172 заболевших коронавирусом. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



Кроме того, зарегистрировано 16 летальных случаев — мужчины в возрасте от 42 до 87 лет и женщины в возрасте от 63 до 80 лет. За отчетный период выписаны 62 пациента.



За все время пандемии «ДНР» подтверждает 11 149 случаев заболевания коронавирусом: выздоровели 5242 человека, умерли — 1050. Продолжают лечение 4855 пациентов.



Кроме того, за сутки выявлено 96 заболевших пневмонией. Из них госпитализировано 76 человек. Всего на лечении 1499 пациентов с пневмониями, из них 479 на кислородной поддержке (+23 за сутки).

На подконтрольной Украине части Донецкой области всего выявлено 24 175 случаев заболевания COVID-19, из которых 14 738 человек выздоровели, а 444 — умерли.