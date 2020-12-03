В ВСУ — 27-я смерть от COVID-19, за сутки заразились 189 человек

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки выявлено 189 новых случаев заболевания COVID-19, а также один летальный случай. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.



Умер сотрудник ВСУ в Одесской области. 26 ноября его госпитализировали в городскую инфекционную клиническую больницу. Несмотря на проведенные лечебные мероприятия, состояние пациента ухудшалось, проведенная интенсивная терапия к сожалению положительного результата не дала.



Среди новых выявленных случаев заражения госпитализирован 21 человек. Остальные лечатся дома под наблюдением медслужбы.



Всего по состоянию на 3 декабря коронавирусной болезнью в ВСУ болеют 3 146 человек. С начала пандемии выздоровели7 533 человека, летальных случаев — 27.



На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 437 человек.