Новым генсеком ОБСЕ станет дипломат из Германии

Немецкий дипломат Хельга Шмидт станет новым генеральным секретарем ОБСЕ. Об этом сообщил действующий председатель ОБСЕ Эди Рама, открывая 27-е заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ.



«Я рад, что на этом совете мы собираемся назначить новое руководство ОБСЕ — Хельгу Шмидт генеральным секретарем, Матео Микаччи директором Бюро по демократическим институтам и правам человека, Терезу Рибейру в качестве представителя по свободе СМИ и Кайрата Абдрахманова Верховным комиссаром по национальным меньшинствам», — сказал Рама.



Шмидт сменит на посту генсека Томаса Гремингера, чьи полномочия истекли еще в июле. С тех пор организация фактически находилась без формального руководителя.



Согласование и утверждение четырех новых представителей ОБСЕ требовало консенсуса всех 57 государств-участников.



Совет министров иностранных дел ОБСЕ в этом году проходит в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса.