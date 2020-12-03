Двое жителей Луганщины умерли от COVID-19, еще 143 — заболели

В Луганской области за прошедшие сутки зафиксировано 143 новых случая заболевания COVID-19, а также два летальных случая. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



География выявленных заболеваний: Лисичанск, Рубежное — по 17, Северодонецк — 40, Беловодский район — 1, Кормянский и Станично-Луганский районы — по 4, Меловской — 2, Новоайдарский — 11 Новопесковский — 8, Попаснянский — 6, Сватовский — 21, Старобельский — 5, Троицкий — 7.



Вследствие осложнений умерли 66-летняя женщина из Меловского района и 73-летняя женщина из Попаснянского района.



За все время исследований в области без учета неподконтрольной территории COVID-19 лабораторно подтвержден у 6610 человек. Из них выздоровели 4655 человек, 178 — умели.