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Двое жителей Луганщины умерли от COVID-19, еще 143 — заболели

03 декабря 2020, 16:30

Двое жителей Луганщины умерли от COVID-19, еще 143 — заболели

В Луганской области за прошедшие сутки зафиксировано 143 новых случая заболевания COVID-19, а также два летальных случая. Об этом сообщили в Луганской ОГА.

География выявленных заболеваний: Лисичанск, Рубежное — по 17, Северодонецк — 40, Беловодский район — 1, Кормянский и Станично-Луганский районы — по 4, Меловской — 2, Новоайдарский — 11 Новопесковский — 8, Попаснянский — 6, Сватовский — 21, Старобельский — 5, Троицкий — 7.

Вследствие осложнений умерли 66-летняя женщина из Меловского района и 73-летняя женщина из Попаснянского района.

За все время исследований в области без учета неподконтрольной территории COVID-19 лабораторно подтвержден у 6610 человек. Из них выздоровели 4655 человек, 178 — умели.

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