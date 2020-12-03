СМИ выяснило новую возможную дату ужесточенного карантина

Одним из вариантов ужесточения карантинных мер может быть усиление действующих ограничений в период со 2 по 23 января. При этом о тотальном локдауне речь не идет, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.



В Кабинете министров и Офисе президента подтвердили возможность январского сценария, но настаивают, что конкретные даты еще не определены.



«Окончательного решения нет, это один из 3-4 рабочих вариантов», — сказал собеседник издания в Кабмине.



Источник отдельно подчеркнул, что речь идет именно об усиленном карантине, а не о локдауне. При этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что локдаун в Украине будет, но точной даты пока нет.



Кроме того, по словам собеседника издания, идею с усилением ограничений уже после Нового года якобы поддерживает президент Владимир Зеленский.

Ранее Кабинет министров отменил карантин выходного дня. Теперь в выходные, как и в будние дни, будут действовать ограничения «оранжевой» зоны на территории всей Украины.



За минувшие сутки в Украине выявлено 14496 заболевших коронавирусом.