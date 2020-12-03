Среди сотрудников белорусского ОМОНа нашли экс-бойцов «Беркута»

Среди нынешних сотрудников белорусского ОМОНа, которые участвуют в разгонах протестов в Минске, белорусские журналисты идентифицировали несколько бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины «Беркут», которые в 2013-2014 годах участвовали в жестких разгонах участников протестов на Майдане в Киеве. Об этом пишет «Настоящее время».



Во время разгона акции 15 июня в центре Минска идентифицировали бывшего украинского «беркутовца» Сергея Панасенко в форме белорусского ОМОНа. В 2017 году, во время предыдущих протестных событий в Беларуси, Панасенко тоже был фигурантом журналистского расследования. Тогда InformNapalm утверждал, что белорусская сторона приняла на службу бывших сотрудников украинского «Беркута».



Об их участии в нынешних белорусских событиях ранее писала белорусская служба «Радио Свобода», а сейчас новые доказательства опубликованы в материале белорусского издания «Новы час». Здесь тоже фигурирует фамилия Панасенко, но уже не как гражданина Украины, а гражданина Беларуси.



Еще один фигурант расследования — бывший беркутовец Сергей Гавриляк. Однако журналистам удалось получить доказательства участия Гавриляка только в событиях 2017 года в качестве сотрудника белорусского ОМОНа. На нынешних протестах он замечен не был.



Также в расследовании фигурирует Анатолий Примак, который покинул Украину после победы Майдана. Журналистам удалось найти его фото с соревнований по рукопашному бою среди сотрудников милиции, проходивших в Минске в январе 2017 года. Тогда государственное СМИ Беларуси писало о нем как о сотруднике ОМОНа. Весной этого года его имя также упоминалось в деле Центрального райсуда Минска. Примак был вызван в качестве свидетеля по делу белорусского активиста, но на заседание не явился якобы по болезни.



Благодаря публикации в СМИ удалось идентифицировали еще одного украинского экс-беркутовца — Дмитрия Анцупова. 26 октября появилась информация о том, что Анцупов является инспектором отдела специальной подготовки ОМОН в Минске.



Как отмечает «Новы час», в соцсетях Анцупов был подписчиком пабликов, посвященных «Антимайдану» и группировкам «ДНР»/«ЛНР». Бывший беркутовец активно репостил публикации в их поддержку.