ОБСЕ зафиксировала новые мины у Петровского

Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали новые мины у неподконтрольного правительству Петровского. Об этом сообщается в отчете миссии.



«30 ноября в поле примерно в 2 км к северу от Петровского беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ малого радиуса действия впервые зафиксировал 13 противотанковых мин (TM-62)», — говорится в отчете.



По оценке наблюдателей миссии, мины принадлежали вооруженным формированиям. Еще 29 октября они не видны на изображениях, снятых беспилотником.



Недалеко от Макеевки, рядом с объектом вооруженных формирований, наблюдатели впервые увидели знак о минной опасности.

Согласно данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, с 1 августа по 31 октября на Донбассе зафиксировано 24 жертвы в результате подрывов на минах и других взрывоопасных предметах.