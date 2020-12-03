В штабе ООС зафиксировали семь нарушений режима тишины на Донбассе

Боевики в течение текущих суток семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



«В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку Водяного, враг совершил несколько выстрелов из минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов. На этом же участке противник четыре раза провел дистанционное минирование позиций наших войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2», — сказано в сообщении.



Кроме того, выстрелами из противотанкового гранатомета противник нарушил режим прекращения огня вблизи населенного пункта Опытное.



В штабе отметили, что огонь не представлял угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих, поэтому огонь в ответ они не открывали.