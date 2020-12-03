На Луганщине пятеро организаторов «референдума» получили условный срок

Беловодский райсуд Луганской области приговорил пятерых организаторов «референдума» к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облпрокуратуры.



По данным следствия, одна из осужденных, жительница поселка Таловое, возглавила «участковую избирательную комиссию», отвечала за организацию «голосования» и координировала действия подчиненных «членов комиссии».



Остальные, жительницы поселков Таловое, Верховое Станично-Луганского района и села Степное Беловодского района, были членами «избирательной комиссии».



«Они формировали списки избирателей, выдавали местным жителям "бюллетени", следили за процессом и порядком незаконного волеизъявления, участвовали в подсчете голосов. Результаты голосования были использованы представителями так называемой "Центральной избирательной комиссии ЛНР"», — говорится в сообщении.



Приговоры вынесены по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины).