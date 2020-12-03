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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 3 декабря

03 декабря 2020, 22:57

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 3 декабря

Ситуация с распространением COVID-19

За минувшие сутки в Донецкой области подтверждено 423 случая инфицирования коронавирусом, а также 17 летальных случаев. За все время исследований на Донетчине без учета неподконтрольной территории выявлено 24 175 случаев заболевания COVID-19. Из них 14 738 человек выздоровели, 444 — умерли.

В отдельных районах Донецкой области выявили 172 заболевших коронавирусом. Кроме этого, умерли 16 заболевших ранее, утверждают в группировке «ДНР». Всего «ДНР» подтверждает 11 149 заболевших коронавирусом. Из них 5242 человек выздоровели, а 1050— умерли.

В Луганской области зафиксировали 143 заболевших коронавирусом и два летальных случая. За все время исследований в области диагноз коронавирус лабораторно подтвержден у 6 610 человек. Из них выздоровели — 4 655, 178 — умерли.

В отдельных районах Луганской области выявили 18 заболевших коронавирусом. Один пациент умер. За все время пандемии «ЛНР» признает 1 813 заболевших. Из них 1 576 человек выздоровели, а 148 умерли.

Политика

Представитель Российской Федерации в ООН Василий Небендзя назвал российскую агрессию на Донбассе политическим конфликтом РФ и Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время 27-го заседания Совета глав МИД ОБСЕ заявил, что Россия заблокировала проведение постоянного мониторинга миссией ОБСЕ участков украинско-российской границы.

Общество

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на КПВВ «Новотроицкое» провела встречу с представительницей «ДНР» Дарьей Морозовой. В ходе переговоров был рассмотрен вопрос о передаче для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Украине территорию 300 осужденных, которые с начала конфликта находились в тюрьмах. По словам Денисовой, это можно будет реализовать после окончания пандемии коронавируса.

Боевые действия

ОБСЕ зафиксировала мины незаконных вооруженных формирований, установленные недавно вблизи Петровского Донецкой области.

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