ОБСЕ зафиксировала учения боевиков в зоне безопасности на Донетчине

Наблюдатели миссии ОБСЕ 2 декабря зафиксировали учения боевиков в зоне безопасности вблизи загородного комплекса Дубровка в Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.



«Вблизи н. п. Кременец (неподконтрольный правительству, 16 км к югозападу от Донецка), на расстоянии примерно 3,5 км к юго-западу от коттеджного городка Дубровка (неподконтрольный правительству, 7 км к юго-западу от Донецка), наблюдатели видели около 15 членов вооруженных формирований на открытом полигоне, которые, по оценке, готовились к учениям с боевой стрельбой», — говорится в отчете.



По оценке миссии, такие учения являются нарушением решения Трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 года, согласно которому проводить учения с боевой стрельбой в зоне безопасности запрещено.