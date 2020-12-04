Степанов сообщил, когда в Украине будет вакцина от коронавируса

Украина рассчитывает получить вакцины против коронавируса от мировых производителей, в том числе от компании Pfizer, во втором квартале следующего года. Об этом во время часа вопросов к правительству сказал министр здравоохранения Максим Степанов.



«Мы находимся на стадии финализации договоренностей с мировыми производителями вакцин, которые уже закончили третью стадию клинических испытаний. В том числе с компанией Pfizer о поставке вакцин в нашу страну. Рассчитываем их получать, начиная со второго квартала следующего года», — сказал он.



Степанов также напомнил, что Украина получит около 8 млн доз по глобальной инициативе COVAX.



«До 7 декабря у нас подписание документов. Я думаю, что срок получения этих вакцин — конец первого — начало второго квартала», — сказал он.



Ранее в Минздраве сообщили, что Украина первый транш вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 получает в размере 1,2 млн доз: прежде всего — для людей из групп риска.