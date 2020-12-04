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ООН и Красный Крест отправили гуманитарную помощь на Донбасс

04 декабря 2020, 12:11

ООН и Красный Крест отправили гуманитарную помощь на Донбасс

На временно оккупированные территории Украины в течение недели были доставлены гуманитарные грузы от Международного комитета Красного Креста и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

«Через КПВВ "Новотроицкое" проехало девять грузовиков от Международного комитета Красного Креста и три грузовых автомобиля от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для жителей временно оккупированного Донбасса направлено продуктовые и гигиенические наборы, офисные принадлежности, строительные материалы, бытовую химию и медицинские средства. Общий вес гуманитарной помощи — почти 157 тонн.

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