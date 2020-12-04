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Рада приняла законы о поддержке бизнеса во время карантина: выплата 8 тысяч гривен и не только

04 декабря 2020, 12:22

Рада приняла законы о поддержке бизнеса во время карантина: выплата 8 тысяч гривен и не только

Верховная Рада приняла за основу и в целом президентский законопроект № 4429 о выплате компенсаций бизнесу, который пострадал во время карантина. За в первом чтении проголосовали 298 народных депутатов, во втором чтении — 297 нардепов. Также парламент 301 голосом принял решение о немедленном подписании документа спикером.

Согласно документу, на выплату 8 тысяч гривен одноразовой помощи могут претендовать более миллиона украинцев. Предприниматели получат деньги в случае закрытия, а наемные работники – в случае увольнения.

Еще один тип выплат направлен на сохранение рабочих мест. То есть, если владелец бизнеса не закрылся, но из-за карантина сократил время работы и отправил работников в вынужденный отпуск – государство заплатит ему по 8 тысяч гривен за каждого такого работника.

В Кабмине анонсировали, что это касается шести категорий бизнеса:

  1. розничная торговля;
  2. ресторанный бизнес;
  3. культурно-развлекательная сфера;
  4. спортивная сфера и сфера отдыха;
  5. кинопрокат;
  6. сфера временного размещения (отели, хостелы, общежития).

Выплаты будут осуществляться через приложение «Дія».

Списание налогового долга

Также парламент принял за основу и в целом законопроект № 4430, который вносит изменения в Налоговый кодекс для поддержки бизнеса в период карантина.

В частности, документ предполагает:

  • списание налогового долга в случае, если совокупный размер долга по всем налогам и сборам не превышает 3060 гривен, и он не погашен по состоянию на 1 ноября 2020 года;
  • до 29 декабря 2021 года откладывается погашение налогового долга физических лиц, в том числе самозанятых лиц, который в общей сумме не превышает 6800 гривен;
  • списание пени и штрафов в случае самостоятельной уплаты налогового долга по основному платежу в течение 6 месяцев со дня вступления в силу этого закона;
  • порог объема налогового долга для применения мер по его взыскания увеличивается до 3060 гривен;
  • плательщики единого налога первой группы освобождаются от уплаты этого налога за декабрь 2020 года и январь — май 2021 года.

Внесены изменения в госбюджет

Кроме того, Верховная Рада приняла законопроект № 4431, который вносит изменения в закон о государственном бюджете на 2020 год. Документ разрешает использование средств фонда борьбы с коронавирусом на помощь бизнесу, которая предусмотрена законопроектами 4429 и 4430.

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