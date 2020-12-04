Рада приняла законы о поддержке бизнеса во время карантина: выплата 8 тысяч гривен и не только

Верховная Рада приняла за основу и в целом президентский законопроект № 4429 о выплате компенсаций бизнесу, который пострадал во время карантина. За в первом чтении проголосовали 298 народных депутатов, во втором чтении — 297 нардепов. Также парламент 301 голосом принял решение о немедленном подписании документа спикером.
Согласно документу, на выплату 8 тысяч гривен одноразовой помощи могут претендовать более миллиона украинцев. Предприниматели получат деньги в случае закрытия, а наемные работники – в случае увольнения.
Еще один тип выплат направлен на сохранение рабочих мест. То есть, если владелец бизнеса не закрылся, но из-за карантина сократил время работы и отправил работников в вынужденный отпуск – государство заплатит ему по 8 тысяч гривен за каждого такого работника.
В Кабмине анонсировали, что это касается шести категорий бизнеса:
Выплаты будут осуществляться через приложение «Дія».
Списание налогового долга
Также парламент принял за основу и в целом законопроект № 4430, который вносит изменения в Налоговый кодекс для поддержки бизнеса в период карантина.
В частности, документ предполагает:
Внесены изменения в госбюджет
Кроме того, Верховная Рада приняла законопроект № 4431, который вносит изменения в закон о государственном бюджете на 2020 год. Документ разрешает использование средств фонда борьбы с коронавирусом на помощь бизнесу, которая предусмотрена законопроектами 4429 и 4430.