Сервисный центр на КПВВ «Новотроицкое»: строительство продолжается

Фото: Суспільне

На территории КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области продолжается строительство сервисного центра. Его открытие ожидается 15 декабря.



Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на начальника Восточного регионального управления Госпогранслужбы Валерия Вавринюка.



В этом сервисном центре будет находиться центр предоставления админуслуг, банк, магазин, аптека, почта.



Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко во время сегодняшнего брифинге сказал, что на открытии сервисного центра ожидается руководство страны. Имеется ли ввиду приезд президента Владимира Зеленского, который уже открыл аналогичный сервисный центр на КПВВ «Счастье», губернатор не уточнил.

На сегодня на Донбассе работают только два из семи КПВВ — «Станица Луганская» и «Новотроицкое». При этом пропуск через «Новотроицкое» боевики осуществляют только по понедельникам и пятницам.