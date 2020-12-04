В Мариуполе на заводе «Азовсталь» погиб рабочий

Вчера, 3 декабря, на металлургическом комбинате «Азовсталь» погиб помощник машиниста тепловоза. Об этом сообщает 0629 со ссылкой на управление по связям с общественностью группы «Метинвест».



«Помощник машиниста тепловоза при осаживании вагонов на грузовой фронт перестал выходить на связь, начались его оперативные поиски, в результате которых он был обнаружен зажатым между кузовом вагона и брусом тупикового упора. Машинист тепловоза убрал состав, были вызваны медицинские работники, которые констатировали смерть помощника машиниста тепловоза», — говорится в сообщении.



Отмечается, что на предприятии создана комиссия, которая выясняет обстоятельства происшествия.



По данным 0629, погибшему было 23 года.