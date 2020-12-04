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Разумков: Рада может продлить действие закона «об особом статусе» Донбасса без других изменений

04 декабря 2020, 19:36

Разумков: Рада может продлить действие закона «об особом статусе» Донбасса без других изменений

Верховная Рада сможет на следующей пленарной неделе с 15 по 18 декабря поддержать законопроект о продлении на год действия закона об особом статусе Донбасса. Об этом заявил глава украинского парламента Дмитрий Разумков.

«Я думаю, что пролонгация возможна. Такую процедуру мы делали и в прошлом году, когда голосовали за изменения к этому закону, которые состояли в том, что менялся только год. Скорее всего, (год действия в законе об особом статусе Донбасса, - ред.) будет изменен на 2021-й», - сказал он в эфире телеканала «Наш».

Он добавил, что другие изменения, по его мнению, маловероятны.

Вместе с тем, Разумков обратил внимание на то, что по состоянию на сегодня такие инициативы в Верховной Раде не зарегистрированы, но теоретически они могут появиться в ближайшее время.

Глава парламента отметил, что какие-либо другие законодательные инициативы, касающиеся имплементации, в частности, «формулы Штайнмайера», также не фиксировались аппаратом Верховной Рады.

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