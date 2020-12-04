К 2030 году Украина может стать членом НАТО, считает Джапарова

Украина может стать членом НАТО до 2030 года, считает первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.



«Украина настроена оптимистично. В 2030 году мы видим себя полноценным членом Альянса. В этом контексте предоставление Украине Плана действий по членству станет новым мощным импульсом для дальнейшего движения по пути реформ и мобилизации усилий с целью достижения критериев членства», - заявила Джапарова в видеообращении на Facebook.



В недавно представленном докладе экспертной группы «НАТО-2030: Объединенные ради новой эры» отмечается, что НАТО должен оставаться приверженным решениям Бухарестского Саммита 2008 года и вывести на более высокий уровень дискуссию о будущем членстве в Альянсе. Также НАТО должен искать возможности для расширения и укрепления партнерства с Украиной и Грузией, которые стремятся к членству и находятся под постоянным внешним и внутренним давлением России.



«Ситуация в Украине должна оставаться важным пунктом повестки дня заседаний Совета НАТО-Россия. Возвращение к "business as usual" с РФ до изменения ее поведения невозможно. Цена за дальнейшую российскую агрессию против Украины должна повышаться - санкции против РФ должны не только обновляться, но и усиливаться», - процитировала основные положения доклада Джапарова.