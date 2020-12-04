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Зеленский: Если локдаун будет в январе, границы для украинцев останутся открытыми

04 декабря 2020, 20:49

Зеленский: Если локдаун будет в январе, границы для украинцев останутся открытыми

Если в январе в Украине будет объявлен локдаун, границы останутся открытыми для украинцев. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении на Facebook.

Глава государства рассказал, что рекомендовал премьер-министру не объявлять локдаун в декабре, а вероятный локдаун в январе не означает, что украинцам придется отменять запланированный отпуск.

«Для граждан Украины государственная граница будет открытой и для выезда, и для въезда», - сказал Зеленский.

Будет ли граница открыта также для иностранных граждан, президент не уточнил.

Он подчеркнул, что поручил правительству на следующей неделе сообщить украинцам заранее, на какой период будет введен локдаун.

Министерство здравоохранения не видит оснований вводить локдаун в Украине до конца декабря, но попросит правительство ужесточить карантин на три недели в начале января.

Министр здравоохранения Максим Степанов, что карантин выходного дня дал позитивный эффект остановки динамики роста заболеваемости коронавирусом, хоть и не показал максимальный результат. Такое же мнение высказал президент Зеленский.

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