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«Тишина» на Донбассе снова нарушена: два обстрела украинских позиций за сутки

05 декабря 2020, 09:42

«Тишина» на Донбассе снова нарушена: два обстрела украинских позиций за сутки

На Донбассе незаконные вооруженные формирования два раза нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский боец. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил в сводке за прошедшие сутки.

В штабе напомнили, что из-за выстрела снайпера на стороне «ДНР» один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Он госпитализирован.

С начала текущих суток боевики один раз нарушили режим прекращения огня. Так, недалеко от населенного пункта Шумы велась стрельба из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля.

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