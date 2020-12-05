«Тишина» на Донбассе снова нарушена: два обстрела украинских позиций за сутки

На Донбассе незаконные вооруженные формирования два раза нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский боец. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил в сводке за прошедшие сутки.



В штабе напомнили, что из-за выстрела снайпера на стороне «ДНР» один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Он госпитализирован.



С начала текущих суток боевики один раз нарушили режим прекращения огня. Так, недалеко от населенного пункта Шумы велась стрельба из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля.