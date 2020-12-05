СМИ: «Северный поток-2» продолжают достраивать

С 5 по 31 декабря в Балтийском море, южнее мелководного района Адлергрунд, судно «Фортуна» под российским флагом будет укладывать подводные трубы для газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает РБК со ссылкой на Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии.



По состоянию на утро субботы «Фортуна» стоит в немецком порту Висмар.



27 ноября немецкое морское агентство разместило уведомление для моряков о проведении в этом же районе в тех же координатах подводной укладки труб на двух параллельных нитках неназванного трубопровода.



Проектная компания Nord Stream 2 подтвердила, что речь идет о возобновлении строительства «Северного потока-2», пока лишь в водах Германии.



Издание ТАСС со ссылкой на данные портала отслеживания судов MarineTraffic сообщает, что российское судно «Академик Черский», которое нужно для достройки газопровода «Северный поток-2», приблизилось к предполагаемому месту продолжения работ по укладке труб. При этом судно снабжения «Умка», которое используется для доставки труб с берега, и судно многоцелевого назначения «Финвал» сейчас находятся в германском порту Мукран, где хранятся трубы.



Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что газопровод «Северный поток – 2» будет достроен до конца, но неизвестно, когда именно.



