«ДНР» откроет свой пункт пропуска в понедельник

В понедельник, 7 декабря, группировка «ДНР» откроет КПВВ «Еленовка» на въезд и выезд.



Пересечь линию разграничения можно с 09.00 до 16.30 по следующим правилам:



Для выезда из отдельных районов Донецкой области необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории, подконтрольной украинской власти или в ОРДО.



Для въезда в сторону Донецка обязательно необходимо получить разрешение «межведомственного штаба». При въезде также нужно заполнить бланк-согласие на прохождение обсервации в больнице.



Либо, при желании, можно сдать платный экспресс-тест на COVID-19. В случае отрицательного результата, нужно дать согласие на самоизоляцию дома. Если тест окажется положительным, человек направляется в стационарное отделение больницы для проведения дальнейшего обследования.



Люди, которые направляются на подконтрольную Украине территорию, должны иметь приложение «Дій вдома», чтобы отправиться на двухнедельную самоизоляцию. При предоставлении ПЦР-теста с негативным результатом самоизоляцию можно прекратить.

За пять дней текущей недели, с 30 ноября по 4 декабря на Донбассе по-прежнему работали только два контрольных пункта пропуска «Станица Луганская» и «Новотроицкое». Как сообщает Госпогранслужба Украины, группировки «Л-ДНР» блокируют проезд через все остальные КПВВ со своей стороны.