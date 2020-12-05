Директор фабрики под Киевом объяснил, почему там изготавливали елочные игрушки с лого российской армии

На фабрике елочных украшений в Клавдиево (Киевская область) изготавливают изделия для армии России. Об этом сообщил экскурсовод Сергей Савченко на своей странице в Facebook.

Савченко также рассказал, что на предприятии запрещено осуществлять фото- и видеосъемку. А к тем, кто решается снять видео, охрана и работники относится агрессивно.



После того как в сети распространилась эта информация, представитель руководства фабрики Павел Гукас пояснил, почему такие игрушки изготавливают в Украине.



Он заверил, что после обнародования такой информации тираж елочных украшений с логотипом российской армии уже ликвидирован.



По его словам, в связи с короткой сезонностью бизнеса и в борьбе за рынок с китайскими производителями «за последние шесть лет фабрика не смогла полностью отказаться от российского рынка» и поставляла часть годовой продукции в соседнюю страну.



«Сотрудники не были проинструктированы мной не брать заказы подобного формата, начали его выполнение без всякого сомнения. И только конфликтная ситуация позволила мне принять непосредственное участие в отклонении от производства данного заказа», - сообщил Гукас.



Он добавил, что в дальнейшем все заказы будут проходить цензурный и этический контроль.



«Я разделяю возмущение общественности и приношу свои извинения по данной ситуации и надеюсь на восстановление теплого отношения к имени и коллективу фабрики», - высказался руководитель предприятия.