На заброшенной ферме в Донецкой области нашли арсенал оружия

В Донецкой области на ферме силовики обнаружили схрон с оружием, боеприпасами и взрывчаткой. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Украины.



«При осмотре одного из разрушенных зданий фермерского хозяйства на окраине населенного пункта Польное, что в Донецкой области, правоохранители обнаружили замаскированный тайник с боеприпасами. Для безопасности местных жителей прилегающие территории сразу были взяты под охрану», - говорится в сообщении.

В ходе осмотра места находки пиротехническая группа Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям забрала для утилизации 3 гранатомета, 12 боевых гранат, тротиловые шашки, пороховые заряды, 480 патронов разных калибров и другие взрывоопасные предметы.



Правоохранители устанавливают причастных к уголовному правонарушению.