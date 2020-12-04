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На заброшенной ферме в Донецкой области нашли арсенал оружия

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05 декабря 2020, 17:12

На заброшенной ферме в Донецкой области нашли арсенал оружия

В Донецкой области на ферме силовики обнаружили схрон с оружием, боеприпасами и взрывчаткой. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

«При осмотре одного из разрушенных зданий фермерского хозяйства на окраине населенного пункта Польное, что в Донецкой области, правоохранители обнаружили замаскированный тайник с боеприпасами. Для безопасности местных жителей прилегающие территории сразу были взяты под охрану», - говорится в сообщении.

В ходе осмотра места находки пиротехническая группа Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям забрала для утилизации 3 гранатомета, 12 боевых гранат, тротиловые шашки, пороховые заряды, 480 патронов разных калибров и другие взрывоопасные предметы.

Правоохранители устанавливают причастных к уголовному правонарушению.

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