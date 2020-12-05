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Ляшко: Рада в среду решит, каким будет январский локдаун

05 декабря 2020, 17:15

Ляшко: Рада в среду решит, каким будет январский локдаун

Усиленный карантин в Украине могут ввести в начале января 2021 года. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает «Радио Свобода».

По его словам, сейчас рассматриваются три даты в начале января, а точную дату введения карантина должны объявить в среду, 9 декабря, на заседании правительства.

Ляшко добавил, что в отличие от полного локдауна, который был весной, в январе будет работать транспорт, гостиницы и горнолыжные курорты. Также будут оставаться открытыми продуктовые магазины.

При этом правительство планирует полностью запретить работу пунктов питания, будет разрешена только доставка. Также планируется закрыть школы, садики, спортзалы и развлекательные центры. Могут разрешить работу храмов, но с эпидемиологическими ограничениями.

Ляшко отметил, что это ориентировочные ограничения, а окончательно с карантинными мерами правительство определится на следующей неделе. По прогнозам, трехнедельный карантин может существенно снизить ежедневный прирост больных.

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Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что пока в Украине не нужно вводить локдаун для сдерживания распространения COVID-19. По словам президента, жесткие ограничения не стоит вводить в декабре, но есть вероятность такого сценария в январе.

Министерство здравоохранения не видит оснований вводить локдаун в Украине до конца декабря, но попросит правительство ужесточить карантин на три недели в начале января.

Министр здравоохранения Максим Степанов, что карантин выходного дня дал позитивный эффект остановки динамики роста заболеваемости коронавирусом, хоть и не показал максимальный результат. Такое же мнение высказал президент Зеленский.

Сейчас по всей Украине продолжают действовать ограничения «оранжевой зоны» карантина. 

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