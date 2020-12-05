Ляшко: Рада в среду решит, каким будет январский локдаун

Усиленный карантин в Украине могут ввести в начале января 2021 года. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает «Радио Свобода».



По его словам, сейчас рассматриваются три даты в начале января, а точную дату введения карантина должны объявить в среду, 9 декабря, на заседании правительства.



Ляшко добавил, что в отличие от полного локдауна, который был весной, в январе будет работать транспорт, гостиницы и горнолыжные курорты. Также будут оставаться открытыми продуктовые магазины.



При этом правительство планирует полностью запретить работу пунктов питания, будет разрешена только доставка. Также планируется закрыть школы, садики, спортзалы и развлекательные центры. Могут разрешить работу храмов, но с эпидемиологическими ограничениями.



Ляшко отметил, что это ориентировочные ограничения, а окончательно с карантинными мерами правительство определится на следующей неделе. По прогнозам, трехнедельный карантин может существенно снизить ежедневный прирост больных.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что пока в Украине не нужно вводить локдаун для сдерживания распространения COVID-19. По словам президента, жесткие ограничения не стоит вводить в декабре, но есть вероятность такого сценария в январе.



Министерство здравоохранения не видит оснований вводить локдаун в Украине до конца декабря, но попросит правительство ужесточить карантин на три недели в начале января.



Министр здравоохранения Максим Степанов, что карантин выходного дня дал позитивный эффект остановки динамики роста заболеваемости коронавирусом, хоть и не показал максимальный результат. Такое же мнение высказал президент Зеленский.



Сейчас по всей Украине продолжают действовать ограничения «оранжевой зоны» карантина.



