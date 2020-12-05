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Гражданин Чехии получил реальный тюремный срок за участие в боевых действиях на Донбассе

05 декабря 2020, 19:32

Гражданин Чехии получил реальный тюремный срок за участие в боевых действиях на Донбассе

Пражский Верховный суд заменил приговор для гражданина Чехии Павела Кафки, который в 2015-2016 годах принимал участие в боевых действиях на Донбассе на стороне пророссийских незаконных вооруженных формирований. Теперь вместо условного срока он получил реальный, сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебыйнис.

«В июле этого года краевой суд в г. Ческе-Будеёвице за "участие в организованной преступной группировке" приговорил его к трем годам условного наказания с отсрочкой на пять лет, после чего и прокурор, и сам подсудимый подали апелляции. И вот 3 декабря дело рассмотрела апелляционная инстанция - пражский Верховный суд. Результат - приговор изменен с условного на реальный! И приговор – окончательный», - написал Перебыйнис в Facebook.

В своих объяснениях в суде Кафка утверждал, что вступил в пророссийскую группу на Facebook, и, увидев там соответствующие призывы, сделал российскую визу и поехал на Донбасс якобы «помогать гражданским, бездомным и работать в больнице». Однако обвинение доказало, что он принимал реальное участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины в составе незаконных военных формирований.

«Этот реальный срок заключения против чешского гражданина, который воевал на Донбассе - важный прецедент. До сих пор это были или условные приговоры (как против Е. Ешту), или заочные (как в случае с О. Грундом), или против иностранцев (гражданин Беларуси А. Фадеев). Таких "героев" в Чехии еще несколько десятков. Большинство из них продолжают скрываться в Донбассе. Однако важно, что чешские правоохранители и суды постепенно, но целенаправленно так или иначе привлекают их к ответственности. Убежден, что рано или поздно все они за свои преступления окажутся на скамье подсудимых», - заключил посол.

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боевики

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