В ДТП на Луганщине погиб сотрудник батальона «Луганск-1»

Вечером 5 декабря в районе поселка Смоляниново в результате ДТП погиб сотрудник полиции батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1» им. Сергея Губанова. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Луганской области.



В сообщении не указано имя погибшего, а лишь его возраст – мужчине было 38 лет. Он возвращался со службы на собственном автомобиле ВАЗ-2108 и столкнулся с микроавтобусом.



В результате ДТП сержант полиции погиб на месте. Трое пассажиров микроавтобуса доставлены в больницу.



Сейчас на месте происшествия находятся руководство Нацполиции области и сотрудники следственно-оперативной группы.