За сутки в Украине зафиксировано 11 590 случаев инфицирования COVID-19

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 11 590 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших — 6 048 человек, умерли 167 пациентов. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.



Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 813 306 человек, 13 588 человек — умерли от COVID-19, выздоровели — 418 581 человек.



Днем ранее было зафиксировано 13 825 новых случаев заболевания; 4 декабря сообщалось о 15 131 заболевшем коронавирусом; 3 декабря в Украине было 14 496 новых случаев инфицирования, 2 декабря было 13 141 новый случай.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1518), Одесской (1002), Запорожской (817), Киевской (809) и Днепропетровской (798) областях.