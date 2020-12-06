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Кравчук: Украина может инициировать новые санкции против России, если не будет прогресса в переговорах

06 декабря 2020, 09:25

Кравчук: Украина может инициировать новые санкции против России, если не будет прогресса в переговорах

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что если в переговорном процессе по урегулированию на Донбассе не будет подвижек до конца года, то Киев предложит усилить санкции против РФ. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

«Если до конца года, а скоро будут рождественские каникулы..., если это не произойдет, то, я думаю, начало нового года будет началом нового стандарта нашего понимания ситуации, наших поисков новых влияний и наших предложений относительно давления на агрессора... Это могут быть санкции, которые называются международная платежная система. Мы будем это просить и требовать», — сказал он.

При этом Кравчук подчеркнул, что Украина остается приверженной дипломатическому пути урегулирования на Донбассе.

«Мы будем требовать других санкций. Мы не будем требовать войны, потому что это не входит в философию демократической Украины», — сказал он.

Он напомнил, что в этом году был принят очень важный документ — документ о всеобъемлющем режиме тишины на Донбассе, «который не идеально, но соблюдается».

«Но больше каких-то конкретных шагов к миру не сделано», — констатировал Кравчук.

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