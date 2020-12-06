«ДНР»: 51 новый случай коронавируса и десять смертей

За минувшие сутки так называемый минздрав группировки «ДНР» зарегистрировал 51 новый случай COVID-19 и десять летальных.



Уточняется, что умерли мужчины в возрасте от 37 до 78 лет и женщины в возрасте от 40 до 88 лет.



По состоянию на 6 декабря группировка «ДНР» признает 11 527 случаев коронавируса. Их них на лечении остаются 4818 человек, выписаны 5619 пациентов, умерли 1090.



За сутки в отдельных районах Донецкой области выявлено 80 случаев пневмоний, на 36 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 57. Всего на лечении 1557 пациентов с пневмониями, из них 515 на кислородной поддержке (+19 за сутки).