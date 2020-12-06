Зеленский исключил сокращение расходов на оборону

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность сокращения расходов на оборону. Финансирование этой сферы будет только расти Об этом он заявил на торжествах по случаю Дня Вооруженных сил Украины.



По его словам, в этом году бюджет на оборону стал самым большим за время независимости Украины.



«Вооруженные силы Украины получают новейшее и модернизированное оружие и технику. Этот процесс не только продолжится, но и увеличится. И несмотря на кризисные времена, финансирование не сократится ни на гривну. Мы никогда не будем экономить на собственной армии и на безопасности своей страны», — отметил Зеленский.



Он также добавил, что одним из приоритетов остается наращивание боеспособности Военно-морского флота.