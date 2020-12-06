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На Донетчине выявили еще 434 больных COVID-19. 23 пациента умерли

06 декабря 2020, 12:18

На Донетчине выявили еще 434 больных COVID-19. 23 пациента умерли

В Донецкой области за минувшие сутки выявили еще 434 больных коронавирусом. От осложнений умерли 23 пациента. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.

Уточняется, что скончалось 18 жителей Мариуполя, трое жителей Славянска и по одному в Покровской и Кураховской ОТГ.

222 новых случая выявили в Мариупольской ОТГ, 43 в Краматорской, 34 в Бахмутской, 32 в Волновахской, 22 в Мирненской, 21 в Константиновской, 13 в Торецкой, девять в Дружковской, восемь в Сартанской, по шесть в Часовоярской и Ольгинской ОТГ, пять в Северской ОТГ, по два в Светлодарской, Покровской, Мангушской, Хлебодаровской и Лиманской ОТГ, по одному в Великоновоселковской, Добропольской и Очеретинской ОТГ.

За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области выявлено 25 547 заболевших коронавирусом. Из них 14 738 человек выздоровели, а 509 умерли. Продолжают лечение 10 300 пациентов.

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