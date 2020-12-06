В Луганской области выявили еще 117 случаев COVID-19. Умерли двое больных

За минувшие сутки в Луганской области выявили еще 117 случаев коронавируса. Вследствие осложнений умерли двое больных. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Уточняется, что умерли 67-летняя женщина из Лисичанска и 79-летняя женщина из Северодонецка.

41 новый случай выявили в Лисичанске, 35 в Северодонецке, по 14 в Сватовском районе и Рубежном, восемь в Старобельском районе, три в Новоайдарском и два в Кормянском районе.



За все время исследований в области коронавирус лабораторно подтвержден у 7027 человек. Из них выздоровели — 4963, на лечении — 1884, умерли 186 человек.



Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 19,4%.