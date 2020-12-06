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В Покровске взорвался автомобиль

06 декабря 2020, 17:11

В Покровске взорвался автомобиль

В Покровске в результате взрыва неизвестного предмета был поврежден автомобиль «AUDI». Об этом сообщает пресс-служба полиция Донецкой области.

«Вчера вечером в дежурную часть полиции поступило сообщение от 31-летнего жителя города Родинское. Мужчина пояснил, что, когда он сел в свой автомобиль и начал движение, сработало неизвестное взрывное устройство. В результате взрыва был поврежден автомобиль», - говорится в сообщении.

На месте происшествия правоохранители обнаружили деформированный металлический фрагмент, похожий на спусковой рычаг запала гранаты.

Происшествие обошлось без пострадавших.Следователями открыто уголовное производство по предварительной правовой квалификации «Покушение на убийство».

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