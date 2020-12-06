В Покровске взорвался автомобиль

В Покровске в результате взрыва неизвестного предмета был поврежден автомобиль «AUDI». Об этом сообщает пресс-служба полиция Донецкой области.



«Вчера вечером в дежурную часть полиции поступило сообщение от 31-летнего жителя города Родинское. Мужчина пояснил, что, когда он сел в свой автомобиль и начал движение, сработало неизвестное взрывное устройство. В результате взрыва был поврежден автомобиль», - говорится в сообщении.



На месте происшествия правоохранители обнаружили деформированный металлический фрагмент, похожий на спусковой рычаг запала гранаты.



Происшествие обошлось без пострадавших.Следователями открыто уголовное производство по предварительной правовой квалификации «Покушение на убийство».