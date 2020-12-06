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В Беларуси продолжаются протесты. Снова сотни задержанных

06 декабря 2020, 18:01

В Беларуси продолжаются протесты. Снова сотни задержанных

В Беларуси на акциях протеста в воскресенье задержаны почти 200 человек. Об этом свидетельствуют данные правозащитного центра «Весна».

По состоянию на 17:45 в списках «Весны» 172 задержанных по всей стране. Список продолжает дополняться. 

Больше всего задержаний, по данным правозащитников, было в Минске, но проводились они и в Бресте, Гродно, Смолевичах, поселке Хатежино под Минском.

На сайте ГУВД Мингорисполкома сообщается, что в Минске в воскресенье задержали более 300 человек. В минской милиции заявили, что в отношении них начат административный процесс по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

В списке «Весны» есть фамилия известной белорусской оппозиционерки Нины Багинской. По данным правозащитников, её задержали возле Академии МВД в Минске. По информации интернет-портала Tut. by, Багинскую впоследствии отпустили.

Кроме того, в воскресенье во время выполнения редакционного задания была задержана журналист «Интерфакс-Запад». Корреспондента отпустили из РУВД Заводского района Минска после проверки документов.

По информации Белорусской ассоциации журналистов, в Гродно задержали двоих журналистов агентства БелаПАН. Их отпустили из милиции спустя три часа без составления протокола.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Самые массовые акции проходили по воскресеньям в белорусской столице. Последние несколько недель акции сменили формат: общей точки сбора протестующих нет, марши проходят в районах Минска.

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