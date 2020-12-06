В Беларуси продолжаются протесты. Снова сотни задержанных

В Беларуси на акциях протеста в воскресенье задержаны почти 200 человек. Об этом свидетельствуют данные правозащитного центра «Весна».
По состоянию на 17:45 в списках «Весны» 172 задержанных по всей стране. Список продолжает дополняться.
Больше всего задержаний, по данным правозащитников, было в Минске, но проводились они и в Бресте, Гродно, Смолевичах, поселке Хатежино под Минском.
На сайте ГУВД Мингорисполкома сообщается, что в Минске в воскресенье задержали более 300 человек. В минской милиции заявили, что в отношении них начат административный процесс по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).
В списке «Весны» есть фамилия известной белорусской оппозиционерки Нины Багинской. По данным правозащитников, её задержали возле Академии МВД в Минске. По информации интернет-портала Tut. by, Багинскую впоследствии отпустили.
Кроме того, в воскресенье во время выполнения редакционного задания была задержана журналист «Интерфакс-Запад». Корреспондента отпустили из РУВД Заводского района Минска после проверки документов.
По информации Белорусской ассоциации журналистов, в Гродно задержали двоих журналистов агентства БелаПАН. Их отпустили из милиции спустя три часа без составления протокола.
В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.
Самые массовые акции проходили по воскресеньям в белорусской столице. Последние несколько недель акции сменили формат: общей точки сбора протестующих нет, марши проходят в районах Минска.
Люди с флагами в разных частях Минска. pic.twitter.com/2XLG8vS058— TUT.BY (@tutby) December 6, 2020
В районе улицы Столетова в Минске протестующие сегодня водили хоровод. pic.twitter.com/MF9AcTceHA— TUT.BY (@tutby) December 6, 2020
Так выглядела колонна людей, которые гуляли по дворам в районе Плеханова и Народной.— TUT.BY (@tutby) December 6, 2020
Силовики патрулировали центральные улицы, поэтому участники марша гуляли по дворам. С появлением автозаков и бусов люди рассеялись. pic.twitter.com/mAqVrEyqvt