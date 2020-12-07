Шмыгаль назвал карантинные ограничения, которые поддерживают мэры

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует ужесточение карантинных мер в январе 2021 года. Возможные запреты он обсудил с местными властями. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.



По его словам, мэры городов и главы обладминистраций подали собственное видение планируемых ограничений. Так, поддерживают запрет или ограничение деятельности:

праздничных концертов, дискотек и ночных клубов, массовых мероприятий в помещениях, хостелов, ТРЦ — 100%;

музеев, кинотеатров и театров, заведений общественного питания с организацией досуга — 95%;

праздничных ярмарок, спортзалов и фитнес-центров — 90%.

В то же время, по словам главы правительства, мэры и главы обладминистраций выступают за только частичное ограничение работы общественного транспорта, предприятий общественного питания и гостиниц.



Также он уверяет, что в декабре усиления карантинных мер не будет.



«Благодаря карантину выходного дня нам удалось несколько стабилизировать эпидемическую ситуацию и разгрузить медицинскую систему. Однако, с учетом динамики заболеваемости, предполагаем, что вводить более жесткие карантинные меры придется уже в январе», — написал Шмыгаль.

Полный перечень возможных карантинных ограничений представят на заседании правительства 9 декабря, подытожил Шмыгаль.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что пока в Украине не нужно вводить локдаун для сдерживания распространения COVID-19. По словам президента, жесткие ограничения не стоит вводить в декабре, но есть вероятность такого сценария в январе.



Министерство здравоохранения не видит оснований вводить локдаун в Украине до конца декабря, но попросит правительство ужесточить карантин на три недели в начале января. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко также поддерживает локдаун в январе.



Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что карантин выходного дня дал позитивный эффект остановки динамики роста заболеваемости коронавирусом, хоть и не показал максимальный результат. Такое же мнение высказал президент Зеленский.







Сейчас по всей Украине продолжают действовать ограничения «оранжевой зоны» карантина.