Шмыгаль назвал карантинные ограничения, которые поддерживают мэры

- праздничных концертов, дискотек и ночных клубов, массовых мероприятий в помещениях, хостелов, ТРЦ — 100%;
- музеев, кинотеатров и театров, заведений общественного питания с организацией досуга — 95%;
- праздничных ярмарок, спортзалов и фитнес-центров — 90%.
В то же время, по словам главы правительства, мэры и главы обладминистраций выступают за только частичное ограничение работы общественного транспорта, предприятий общественного питания и гостиниц.
Также он уверяет, что в декабре усиления карантинных мер не будет.
«Благодаря карантину выходного дня нам удалось несколько стабилизировать эпидемическую ситуацию и разгрузить медицинскую систему. Однако, с учетом динамики заболеваемости, предполагаем, что вводить более жесткие карантинные меры придется уже в январе», — написал Шмыгаль.
Полный перечень возможных карантинных ограничений представят на заседании правительства 9 декабря, подытожил Шмыгаль.
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Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что пока в Украине не нужно вводить локдаун для сдерживания распространения COVID-19. По словам президента, жесткие ограничения не стоит вводить в декабре, но есть вероятность такого сценария в январе.
Министерство здравоохранения не видит оснований вводить локдаун в Украине до конца декабря, но попросит правительство ужесточить карантин на три недели в начале января. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко также поддерживает локдаун в январе.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что карантин выходного дня дал позитивный эффект остановки динамики роста заболеваемости коронавирусом, хоть и не показал максимальный результат. Такое же мнение высказал президент Зеленский.
Сейчас по всей Украине продолжают действовать ограничения «оранжевой зоны» карантина.