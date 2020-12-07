Кулеба рассказал, как готовился мирный план Украины по Донбассу

Мирный план по Донбассу готовился и прорабатывался с целью включить Россию в реалистичный диалог мирного урегулирования конфликта. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



«Этот план не появился ниоткуда, его готовили, обсуждали, прорабатывали. Нужно делать шаги, которые разблокируют этот процесс. Или по крайней мере пытаться его разблокировать. Тогда и вышли с идеей этого плана», — рассказал дипломат.



В то же время министр подчеркнул, что план главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука не противоречит позиции, отстаивающейся на уровне советников лидеров стран нормандского формата.



«О ключевых решениях и алгоритмах действий договариваются в нормандском формате, затем это спускается в Минск на ТКГ, где эти вещи отрабатываются. Никакие идеи и планы не появляются ниоткуда, они всегда направлены на то, чтобы дать толчок переговорному процессу, создать такую комбинацию, при которой Россия будет мотивирована идти на конструктивные шаги», — подчеркнул он.



Кулеба добавил, что в состоянии тупика есть два выбора.



«Первый — оставим все как есть, кричим и кричим. Или придумать что-то новое, что не пересекает наши красные линии, положить его на стол и втягивать другую сторону в обсуждение. Я всегда за второй сценарий», — резюмировал министр.

На рассмотрение ТКГ осенью были внесены два плана: первый — группировок «ДНР» и «ЛНР» (ОРДЛО), второй — украинской делегации. Россия и «Л-ДНР» раскритиковали украинский план, подчеркивая, что он не соответствует Минским соглашениям. В свою очередь делегация Украины отказывается рассматривать план представителей ОРДЛО, потому что не признает их субъектность, а РФ не хочет признавать себя стороной конфликта.