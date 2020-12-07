В рядах ВСУ за сутки 32 человека заболели коронавирусом

В рядах Вооруженных силах Украины за минувшие сутки зафиксировано 32 новых случая COVID-19. Об этом сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ.



Как сообщается, из общего числа заболевших госпитализировали девять человек, остальные 23 находятся на лечении дома под наблюдением медиков. У всех заболевших состояние здоровья пациентов удовлетворительное. У лечащихся дома наблюдается легкое течение болезни.



По данным командования Медсил, всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровели 7 900 человек, летальных случаев — 29, лечатся — 3 271.