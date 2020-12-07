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У Ермака в пять раз больше советников, чем у Зеленского

07 декабря 2020, 12:09

У Ермака в пять раз больше советников, чем у Зеленского

У руководителя Офиса президента Андрея Ермака 20 советников, в то же время у президента Владимира Зеленского — 4. Такие данные получил Комитет избирателей Украины в ответ на информационный запрос в ОП.

Так, по состоянию на 23 ноября, у Ермака было 19 советников, впоследствии добавился еще один советник — Алексей Арестович.

На штатной основе — Лилия Пашинная, Александр Козенко, Андрей Ляхович, Виктория Романова, Вадим Голомазов. На внештатной основе — Сергей Куницын, Елена Говорова, Дарья Заривна, Дмитрий Дячук, Вадим Потаев, Сергей Неклева, Руслан Магомедов, Михаил Подоляк, Николай Беззубченко, Михаил Пасечник, Адомас Аудицкас, Александр Роднянский, Сергей Матиенко, Тимофей Милованов.

Советниками Зеленского является Эндрю Мак, Сергей Трофимов, Олег Устенко, Михаил Радуцкий — все они работают на внештатной основе.

В ОП указали, что информация о проведении заседаний группы советников президента отсутствует. По мнению экспертов Комитета избирателей, это может свидетельствовать, что заседания вообще не проводились.

«Имеющиеся факты свидетельствуют, что институт советников президента фактически разрушен. Показательным является не только низкое количество советников, но и тот факт, что в течение 2020 года советники очевидно ни разу не собирались. Это означает, что глава государства максимально отгорожен от объективной экспертной информации, которую ему могли бы оказывать советники», — заключает глава КИУ Алексей Кошель.

Большое количество советников у руководителя Офиса Кошель назвал нонсенсом. В соответствии с полномочиями, он должен обеспечивать работу главы государства, в том числе и организовывать работу советников президента.

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