Степанов: Донецкая область недовыполняет план по койкам с доступом к кислороду

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал Днепропетровскую и Донецкую области среди тех, которые недовыполняют план по количеству коек, где пациентов могут подключать к кислороду.



Об этом он сказал на совещании по распространению пандемии коронавируса под председательством президента Владимира Зеленского.



В то же время Степанов отметил, что некоторые области перевыполняют план по этому показателю.



На вопрос главы государства, увеличивается ли количество коек, обеспеченных доступом к медицинскому кислороду, что он инициировал ранее, министр здравоохранения сообщил, что с ноября добавили более 15 тысяч таких мест.



Также Степанов сообщил, что за прошедшую неделю закупили 66 тыс. тестов на антиген, а к концу года министерство намерено закупить 1,3 млн таких тестов.