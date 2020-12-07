В этом году в Украине количество заявлений в полицию из-за домашнего насилия увеличилось почти вдвое

За 10 месяцев этого года украинцы почти вдвое больше обращались в полицию из-за домашнего насилия, чем за весь 2019 год. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на ответ правоохранителей.



В документе указано, что за 10 месяцев 2020 года в Национальную полицию поступило 174 тысячи заявлений о совершении правонарушений и других действий, связанных с домашним насилием. Для сравнения, за весь 2019 год правоохранители получили 113 тысяч таких заявлений.



Также в полиции отметили, что 3124 из этих заявлений подали дети. В прошлом году количество заявлений от детей также было почти вдвое меньше — всего 1517.



По мнению заместителя председателя Национальной полиции Украины Александра Фацевича, увеличение обращений свидетельствует о том, что люди стали больше доверять правоохранителям и не боятся обращаться за помощью. Он отметил, что за 6 месяцев 2020 года полиция открыла около 900 уголовных производств по факту домашнего насилия и составила более 64 тысяч административных протоколов.



Так, в ноябре 2019 года в Нацполиции создали 45 мобильных групп по противодействию домашнему насилию. За 10 месяцев этого года мобильные группы осуществили 74,6 тысячи выездов на вызовы по домашнему насилию. Полиция планирует организовать еще 50 таких групп и в сотрудничестве с Минсоцполитики и создать реестр случаев домашнего насилия.

Домашнее насилие влечет за собой административную ответственность: штраф, исправительные работы или изолятор до 7 суток, но в случае трех и более нарушений правоохранители могут открыть уголовное производство по статье 126 УК. Тогда это грозит обидчикам общественными работами от 150 до 240 часов, арестом до шести месяцев или ограничением свободы до пяти лет, лишением свободы до двух лет.