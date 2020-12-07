Полицейские Донетчины выявили более 8700 нарушений карантина с его начала

За время действия карантина полицейские Донецкой области задокументировали более 8700 нарушений противоэпидемических правил. А общая сумма наложенных судом штрафов составляет более 840 тысяч гривен.



Об этом сообщается на сайте полиции Донетчины.



Часть нарушений была пресечена после предупреждений полиции. В отношении нарушителей, которые системно игнорировали карантин, составлено почти 4000 административных протоколов.



Только в течение прошлых выходных правоохранители осуществили около 1500 рейдов. Закрыто шесть заведений, в частности ночной клуб, который вопреки закону работал после 22:00.



В течение двух последних суток за нарушение карантинных ограничений составлено 16 админпротоколов относительно владельцев торговых, развлекательных и других заведений. Вынесено 234 постановления в отношении лиц, отказавшихся от соблюдения обязательного масочного режима.

Украина ввела карантин в связи с коронавирусом 11 марта 2020 года.



Карантин выходного дня действовал в Украиане три уик-энда с 14 по 30 ноября. Правительство отказалось его продлить.



Сейчас по всей Украине продолжают действовать ограничения «оранжевой зоны» карантина.



За минувшие сутки в Украине выявлен 15131 новый случай заболевания коронавирусом. Всего в стране зарегистрирован 787 891 заболевший коронавирусом. Из них 397 809 человек выздоровели, а 13195 умерли.