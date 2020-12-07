Штаб ООС: Боевики дважды нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток

Боевики дважды нарушили режим тишины на Донбассе с начала понедельника, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



«Российско-оккупационные войска осуществили неприцельный обстрел украинских позиций недалеко от населенного пункта Водяное, применив при этом автоматический станковый гранатомет», — сказано в сводке.



В штабе отметили, что силы ООС на вооруженные провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали.



Также, был выявлен факт инженерного оборудования позиций с направления временно оккупированной Горловки в сторону украинских подразделений в районе населенного пункта Пивденное.