Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Совет ЕС утвердил санкционный механизм за нарушение прав человека

07 декабря 2020, 19:45

Совет ЕС утвердил санкционный механизм за нарушение прав человека

Европейский Союз теперь сможет вводить санкции за грубые нарушения прав человека во всем мире. Соответствующий санкционный режим в понедельник, 7 декабря, утвердил Совет ЕС.

На сайте Еврокомиссии отмечается, что санкции могут быть применены против физических лиц, юридических лиц и организаций как из государственного, так и негосударственного секторов, которые ответственны за серьезные нарушения прав человека, вовлечены в такие нарушения или причастны к ним, вне зависимости от страны.

Санкции Евросоюза будут предусматривать запрет въезда для физических лиц и замораживание активов физических и юридических лиц.

В дополнение лицам и организациям в ЕС будет запрещено предоставлять средства лицам, оказавшимся под санкциями — как прямо, так и косвенно.

Санкционный механизм может применяться за такие преступления, как геноцид, преступления против человечности и другие серьезные нарушения прав человека — применение пыток, рабство, внесудебные казни, произвольные задержания и аресты и тому подобное.

Определения и изменения санкционного списка уполномочен вносить Совет ЕС — по предложению страны-члена или высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

ТЕГИ

Организации
Евросоюз
Прочее
Санкции

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:57
Донбасс. Итоги недели 30 ноября - 6 декабря
10:06
«ДНР»: 51 новый случай коронавируса и десять смертей
09:37
«ЛНР» зарегистрировала 13 новых заболевших коронавирусом
19:45
Возможно ли наступление ВСУ на Донбассе? ►
14:46
«ДНР» откроет свой пункт пропуска в понедельник
13:49
«ЛНР»: За сутки умерли два пациента с COVID-19
09:36
«ДНР» говорит о новых случаях заражения COVID-19: умерли 13 человек
16:40
Сервисный центр на КПВВ «Новотроицкое»: строительство продолжается
15:49
«ДНР» приостановила запрет на использование видеонаблюдения в общественных местах
14:08
В Кремле отказались назвать условия для признания «ДНР» и «ЛНР»
10:04
«ДНР»: 160 новых случаев COVID-19 и 17 смертей
09:29
ОБСЕ зафиксировала учения боевиков в зоне безопасности на Донетчине
все новости
19:45
Совет ЕС утвердил санкционный механизм за нарушение прав человека
18:12
Штаб ООС: Боевики дважды нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток
17:22
Суд по делу Штепы не состоялся — она заболела пневмонией
16:45
В Раде зарегистрировали законопроект о продлении действия закона об «особом статусе» Донбасса еще на год
16:38
Полицейские Донетчины выявили более 8700 нарушений карантина с его начала
16:29
СМИ: Убитый ФСБ на границе украинец мог быть случайной жертвой
15:39
Зеленский хочет восстановить работу совета развития регионов
14:57
В этом году в Украине количество заявлений в полицию из-за домашнего насилия увеличилось почти вдвое
14:49
Путин и Меркель обсудили отсутствие прогресса на Донбассе
13:45
Омбудсвумен временно отстранила своего представителя на Донбассе из-за драки в ресторане
13:21
Степанов: Донецкая область недовыполняет план по койкам с доступом к кислороду
12:44
Суд Москвы приговорил бывшего украинского футболиста к 12 годам колонии за «шпионаж»
все новости
ВИДЕО
Возможно ли наступление ВСУ на Донбассе? ►
05 декабря, 19:45
Через сколько дней больной коронавирусом перестает быть переносчиком инфекции? ►
03 декабря, 16:30
COVID-19 и социальные центры. Как в Луганской области помогают пожилым людям ►
02 декабря, 12:59

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция