Совет ЕС утвердил санкционный механизм за нарушение прав человека

Европейский Союз теперь сможет вводить санкции за грубые нарушения прав человека во всем мире. Соответствующий санкционный режим в понедельник, 7 декабря, утвердил Совет ЕС.



На сайте Еврокомиссии отмечается, что санкции могут быть применены против физических лиц, юридических лиц и организаций как из государственного, так и негосударственного секторов, которые ответственны за серьезные нарушения прав человека, вовлечены в такие нарушения или причастны к ним, вне зависимости от страны.



Санкции Евросоюза будут предусматривать запрет въезда для физических лиц и замораживание активов физических и юридических лиц.



В дополнение лицам и организациям в ЕС будет запрещено предоставлять средства лицам, оказавшимся под санкциями — как прямо, так и косвенно.



Санкционный механизм может применяться за такие преступления, как геноцид, преступления против человечности и другие серьезные нарушения прав человека — применение пыток, рабство, внесудебные казни, произвольные задержания и аресты и тому подобное.



Определения и изменения санкционного списка уполномочен вносить Совет ЕС — по предложению страны-члена или высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.