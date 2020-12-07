Зеленский подписал законы о поддержке граждан и бизнеса во время карантина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы для поддержки граждан и бизнеса в период действия карантинных мероприятий по предотвращению распространения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



Закон «О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» № 1071-IX предусматривает предоставление единовременной материальной помощи в размере 8 тысяч гривен наемным работникам, которые потеряли часть заработной платы вследствие введения карантина, и физическим лицам-предпринимателям (ФОП), которые потеряли часть дохода из-за карантина.



ФОПы не смогут получить помощь, если они зарегистрированы менее чем за три месяца до вступления в силу данного закона; если в 2020 году уплатили ЕСВ за себя менее чем за три месяца, а также если их вид деятельности не подпадает под карантин.



Кроме того, документ предусматривает предоставление единовременной материальной помощи компаниям для выплат наемным работникам, чтобы не сокращать их во время действия карантина. Эта норма касается предприятий, которые (на время вступления в силу закона) вынужденно сократили или могут сократить продолжительность рабочего времени работников из-за простоя в связи с внедрением карантина.



Также закон предусматривает единовременную компенсацию субъектам хозяйствования с целью возмещения расходов, понесенных на уплату единого взноса (ЕСВ) на общеобязательное государственное социальное страхование.



Размер единовременной компенсации составит среднемесячную сумму ЕСВ по расчетам последних 10 месяцев.



Компенсации получат те компании, которые реально пострадают от введения карантина. Однако компенсация не будет предоставляться, если по ЕСВ есть задолженность.



Кроме того, закон предусматривает продление действия лицензий компаниям на продажу алкоголя в период карантина, а также в течение трех месяцев после его окончания.



Продолжается и срок действия договоров аренды государственного и коммунального имущества, которые заканчиваются в период карантина, и в течение одного месяца со дня его окончания. Не начисляется и не уплачивается плата за аренду государственного или коммунального имущества.



Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по социальной поддержке налогоплательщиков на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV- 2» № 1072-ІХ предусматривает ряд налоговых стимулов для граждан, малого и среднего бизнеса на период возможного объявления карантина.



В частности, списывается налоговый долг налогоплательщикам в случае, если совокупный размер долга плательщика по всем налогам и сборам не превышает 3060 гривен.



Плательщики единого налога первой группы освобождаются от уплаты этого налога за декабрь 2020 года и январь — май 2021 года.



Также до 29 декабря 2021 года отсрочено погашение налогового долга налогоплательщиков — физических лиц, в том числе самозанятых лиц, в общей сумме не превышает 6800 гривен.