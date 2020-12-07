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В Северодонецке уже неделю нет отопления

07 декабря 2020, 21:25

В Северодонецке уже неделю нет отопления

В Северодонецке уже неделю из-за порывов на устаревших коммуникациях нет отопления. Об этом сообщает «Суспільне».

Как рассказал житель дома по улице Федоренко-11А Сергей Пивоваров, батареи в квартире комнатной температуры. Чтобы согреться, включает обогреватель.

По словам другого местного жителя Ивана Макаровича, отопление выключают второй раз, температура в его квартире +14.

«Я позвонил на горячую линию в горисполком. Там сказали, что на этой неделе возможно, можно будет. Ну, а конкретно никто ничего не говорит», — рассказывает мужчина.

Ранее на городском сайте появилась информация, что отопление включат вечером, 7 декабря.

Однако ремонтники, которые работают заменяют старые трубы на новые по улице Пивоварова перекрыли, еще не знают, когда закончат работу.

В Северодонецкой ТЭЦ комментировать ситуацию с ремонтом систем отопления в городе отказались.

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