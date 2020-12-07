В Северодонецке уже неделю нет отопления

В Северодонецке уже неделю из-за порывов на устаревших коммуникациях нет отопления. Об этом сообщает «Суспільне».



Как рассказал житель дома по улице Федоренко-11А Сергей Пивоваров, батареи в квартире комнатной температуры. Чтобы согреться, включает обогреватель.



По словам другого местного жителя Ивана Макаровича, отопление выключают второй раз, температура в его квартире +14.



«Я позвонил на горячую линию в горисполком. Там сказали, что на этой неделе возможно, можно будет. Ну, а конкретно никто ничего не говорит», — рассказывает мужчина.



Ранее на городском сайте появилась информация, что отопление включат вечером, 7 декабря.



Однако ремонтники, которые работают заменяют старые трубы на новые по улице Пивоварова перекрыли, еще не знают, когда закончат работу.



В Северодонецкой ТЭЦ комментировать ситуацию с ремонтом систем отопления в городе отказались.